No proyectarse: clave para encontrar la felicidad en el presente

El especialista en Mindfulness, Javier Gutiérrez, compartió una herramienta para reconectar con el presente: la técnica del no proyectarse

En la reciente cápsula "Claves para ser feliz" de su sección: ¿Conoces una de las claves para ser feliz? Ayuda contra la ansiedad, transmitida en Info7; el especialista en Mindfulness, Javier Gutiérrez, compartió una herramienta para combatir la ansiedad y reconectar con el presente: la técnica del “no proyectarse”.

El experto explicó que una de las principales barreras para la felicidad es la tendencia a “proyectarnos” constantemente hacia el futuro, especialmente en escenarios negativos.

Este hábito mental, está directamente relacionado con la ansiedad.

¿En qué consiste la técnica del “no proyectarse”?

La técnica se basa en detectar el momento en que nuestra mente empieza a viajar al futuro y hacer una pausa consciente para volver al ahora.

Una práctica sencilla sugerida por el especialista es dedicar 10 a 15 minutos al día a observar la respiración. Este ejercicio, parte esencial del Mindfulness, permite reducir el ruido mental, disminuir la ansiedad y fomentar un estado de calma.

Objetivos y beneficios de esta técnica:

Reducir la ansiedad al evitar pensamientos catastróficos sobre el futuro.

Aumentar la conciencia plena, favoreciendo la conexión con el presente.

Mejorar el bienestar emocional al vivir con mayor serenidad y enfoque.

Fomentar el autocontrol mental, evitando reacciones impulsivas ante situaciones estresantes.

Incrementar la felicidad, al valorar más lo que ocurre aquí y ahora.

Esta técnica, accesible para cualquier persona, se convierte en una herramienta poderosa para quienes buscan vivir con más equilibrio en un mundo cada vez más acelerado.