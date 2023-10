No pasará designación de Salinas, no sean payasos: Samuel

El gobernador Samuel García dijo que la designación de Arturo Salinas como gobernador interino es un circo de PRI y PAN, pidió a los diputados no ser payasos, advirtió que "no me pienso ir”, ni dejarle el gobierno al PRIAN y advirtió que no publicará el decreto del nombramiento por ilegal.

Además, adelantó la posibilidad de interponer un amparo o recurso contra el nombramiento de Salinas Garza por ilegal.

Con respecto al decreto que lo declara gobernador interino, sentenció que no lo publicará.

El mandatario estatal dijo que con la designación de Salinas Garza lo único que desea el PRIAN es que no compita por la presidencia del país.

Aclaró que no ha tomado aún la decisión de participar como precandidato y que la licencia solicitada por seis meses es un derecho que tiene y desde el inicio se especificó que es provisional.

El mandatario cuestionó, en tono de burla, la designación de Salinas Garza y el momento en que rindió protesta como gobernador interino para el período del 2 de diciembre al 2 de junio.

"No hay manera, no va a pasar. Ahí va el vato (Salinas) y protesta y El Chale (Carlos de la Fuente) grita: "gobernador”, y ahí están los brutos. ¿Quién votó por ustedes?, no sean payasos, cabrones”, arremetió.

Sostuvo que los tiempos políticos son prematuros porque la fecha límite para el registro ante el INE es hasta el 20 de febrero y faltan cuatro meses.

Y respecto a si hablaría con Arturo Salinas dijo: "Con traidores no hablo”.

