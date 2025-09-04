No me han confirmado visita de Sheinbaum, dice Mijes

El alcalde Andrés Mijes dijo que, si se confirma la visita de Sheinbaum a NL, Escobedo participará con orgullo por compartir sus políticas de gobierno

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, quien dirige el municipio que es la capital de la Cuarta Transformación en Nuevo León, dijo que él no está enterado todavía de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad este próximo fin de semana, pero lo verificará, y de confirmarse, Escobedo va a participar en recibir a la mandataria nacional.

Aseguró que este municipio está orgulloso del trabajo de la presidenta, por los resultados de su primer año de gestión.