No los ocupo PRIAN, no dependo de ustedes: Samuel

Después de un evento de la Secretaría de Salud, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dijo que no necesita del PRIAN en caso de que decida contender por la Presidencia.

"No los voy a pelar, no voy a caer en su juego y aún más importante: no los ocupo PRIAN. Yo solito sabré cuando me registro, si es el caso, y si no, no voy a depender de ustedes", dijo el mandatario.

Y reiteró que contender por la Presidencia de México es un derecho y que aprovechó sus tres doctorados para blindarse jurídicamente si se decide participar en las elecciones de 2024.

"Es un derecho humano el participar y yo no quería ponerme en manos del PRIAN porque nada más iban a hacer travesuras".

"Entonces, sacándole provecho a mis tres doctorados me fui directo al Tribunal y que el Tribunal me dé el derecho en una sentencia", aclaró.

Por último, el gobernador de Nuevo León sostuvo que (el PRIAN) sólo busca perjudicarlo e incluso planea boicotear su viaje a Asia en el que traerá a Nuevo León una inversión de 7 billones de dólares.

"Andan en un plan de joder tanto que a sabiendas de que voy por 7 billones de dólares a Japón y a China, adrede me quieren poner el informe el día de la inversión de Kawasaki, entonces no los voy a pelar, no voy a caer en su juego", puntualizó.

En días pasados, García expresó que será en el mes de noviembre, luego de celebrar su segundo informe y asuntos que ocupan su atención, cuando decida si contendrá o no por la Presidencia de México.

Felicita a diputados que 'no estorban'

Por otra parte, el gobernador felicitó a los diputados que "no estorban y que sí son aliados". Entre el público se encontraban las legisladoras Tabita Ortiz, María del Consuelo Gálvez e Iraís Reyes, para quienes el mandatario estatal pidió un aplauso.

"Quiero felicitar públicamente a los diputados que no estorban y que sí son aliados. Pónganse de pie porque el 25 de septiembre se votó ya en Nuevo León la ley que regula la cobertura universal de cáncer contra todos los cánceres de niñas, niños, mujeres y adolescentes. Iraís, Tabita, y a todos los diputados que votaron a favor, muchas gracias", dijo.

Ofrece gobernador apoyo a municipios del sur

Durante el evento, Samuel García ofreció al alcalde de Mier y Noriega y los de otros municipios del sur, lactarios y más atención.

"Estoy viendo a mi compadre de Mier y Noriega: "Alcalde, ¿quiere lactarios? ... ¡Mariana, lactarios al sur! Hay unos alcaldes aquí necios por no decir brutos que no quieren apoyo; ¿lo mandamos a Abasolo o a dónde los mandamos?", puntualizó tras hacer una clara referencia a los alcaldes de la Mesa Metropolitana.

