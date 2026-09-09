No logran votos PRI y PAN para exentar a AyD de Impuesto Verde

Antes de ser sometido a votación por el Pleno, el dictamen había sido aprobado por mayoría por la Comisión de Presupuesto

Las bancadas del PRI y PAN no alcanzaron los votos necesarios para superar el “veto” que envió el Gobierno del Estado al decreto que contemplaba exentar a Agua y Drenaje de Monterrey y otros organismos del pago del Impuesto Verde.

Durante la sesión ordinaria, se sometió a votación las reformas a la Ley de Hacienda del Estado, sin embargo, no alcanzaron los 28 votos requeridos por Ley para regresar el Decreto al Ejecutivo.

Antes de ser sometido a votación por el Pleno, el dictamen había sido aprobado por mayoría por la Comisión de Presupuesto.

Sin embargo, las ausencias de los legisladores Independientes, así como la abstención y rechazo de las bancadas de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano fueron suficientes para que el veto no se superara en el Pleno.

En la sesión solo se lograron 26 votos a favor del PRI, PAN y Morena, mientras que en contra rechazaron 9 legisladores de Movimiento Ciudadano; y en abstención lo hicieron las morenistas Brenda Velázquez, Greta Barra y Berenice Martínez.

También se abstuvieron Guadalupe Rodríguez del PT y Claudia Chapa, del PVEM.

Tanto el PRI y PAN acusaron al Gobierno estatal de intervenir para que algunas bancadas no votaran a favor y se abstuvieran, acción que sirvió para que no se lograran los votos requeridos.

El objetivo de las reformas era que en el 2027 ya no se aplicara el Impuesto Verde para organismos como Agua y Drenaje de Monterrey.