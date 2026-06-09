No habrá cierres viales por obras del metro durante Mundial 2026

El Gobierno de Nuevo León mantendrá la circulación vehicular sin afectaciones por las Líneas 4 y 6 durante la Copa Mundial FIFA 2026

El Gobierno de Nuevo León anunció que no se realizarán cierres viales relacionados con la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro durante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, con el objetivo de garantizar una movilidad eficiente para residentes y visitantes que acudirán a los distintos eventos programados en Monterrey.

La medida fue dada a conocer por la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana y el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, quienes aseguraron que los trabajos de ampliación del sistema de transporte continuarán conforme al calendario establecido, pero sin afectar la circulación vehicular durante el desarrollo de la justa mundialista.

Las autoridades estatales señalaron que la decisión forma parte de una estrategia integral diseñada para mantener la movilidad en el área metropolitana durante los encuentros mundialistas y las actividades paralelas que se desarrollarán en la entidad.

Entre los eventos que concentrarán una importante afluencia de personas destacan los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 y las actividades del FIFA Fan Fest, que tendrá como sede el Parque Fundidora.

El objetivo principal es evitar afectaciones al tránsito en las principales avenidas de la ciudad y facilitar los desplazamientos tanto de los miles de visitantes que llegarán a Nuevo León como de la población local.

De esta manera, el estado busca ofrecer una experiencia de movilidad más ordenada y eficiente durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Las obras continuarán sin afectar la circulación

A pesar de la suspensión de cierres viales durante el periodo mundialista, el Gobierno estatal confirmó que la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro no se detendrá.

Los proyectos seguirán avanzando conforme a la programación establecida, aunque las labores se ajustarán a esquemas operativos especiales para minimizar cualquier impacto en la circulación vehicular.

Las dependencias responsables indicaron que se implementarán protocolos específicos de seguridad y logística para permitir el desarrollo simultáneo de las obras y de las actividades relacionadas con el Mundial.

Esto permitirá mantener el ritmo de los trabajos sin comprometer la movilidad de automovilistas, peatones y usuarios del transporte público.

Preparan a Monterrey para recibir a miles de visitantes

La Copa Mundial FIFA 2026 representará uno de los mayores retos de movilidad para la zona metropolitana de Monterrey debido al incremento previsto en la demanda de transporte y desplazamientos hacia las sedes oficiales y espacios recreativos vinculados al torneo.

Por ello, el Gobierno de Nuevo León ha comenzado a implementar diversas acciones para optimizar la circulación en corredores estratégicos y garantizar una adecuada conectividad durante la competencia.

Las autoridades consideran que evitar cierres viales asociados a obras de infraestructura contribuirá significativamente a reducir congestionamientos y facilitará el acceso a los principales puntos de reunión de aficionados y turistas.

La construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro forma parte de los proyectos de infraestructura más importantes impulsados por la actual administración estatal para fortalecer el sistema de transporte público en el área metropolitana.

Ambas líneas buscan ampliar la cobertura del servicio, mejorar la conectividad entre municipios y ofrecer una alternativa de movilidad más eficiente para miles de usuarios.