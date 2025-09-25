No estamos a favor de reforma electoral: Miguel Flores

Luego de que el Congreso del Estado aprobara la primera vuelta en el pleno de la reforma electoral que busca que en 2027 los partidos políticos únicamente postulen mujeres a la gubernatura, el secretario de gobierno, Miguel Flores, dijo que no están a favor de estar reformando la Constitución a dos años del periodo de elecciones.
“Sobre el tema de la reforma electoral, es importante dejar en claro que nosostros no estamos a favor de estar reformando la Constitución, menos en temas electorales cuando sabemos que estamos a dos años de una elección”, afirmó Flores durante el Nuevo León Informa al ser cuestionado por medios de comunicación.
Añadió que la postura del Gobierno del Estado es esperar a que los diferentes órganos electorales determinen cómo se desarrollarán las próximas elecciones.
“Tenemos muchísimo trabajo por hacer. Nuestra postura es, vamos a esperar a que determinen pues todos estos organismos electorales cómo se llevarán a cabo las elecciones”, dijo.