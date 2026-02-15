No descartan negligencia en muerte de menor en Hospital Ángeles

De acuerdo con el fiscal, existió una cadena de omisiones, presunta mala praxis y falta de ética médica que habría derivado en la muerte del menor.

A poco más de tres semanas de que los padres del menor Aquiles, de apenas dos años de edad, interpusieran una denuncia tras su fallecimiento luego de un procedimiento médico en el Hospital Ángeles Valle Oriente, las investigaciones continúan en curso.

Así lo confirmó el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, quien informó que se están realizando los últimos exámenes periciales antes de emitir una conclusión oficial.

“Se están realizando los últimos exámenes y prontamente se dará el resultado”, declaró el fiscal.

Hasta el momento, no han sido revelados los resultados de la autopsia de ley.

El 21 de enero, los padres del menor, Carlos Jesús Mendoza Contreras y su esposa, originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, presentaron una denuncia por presunto homicidio culposo en contra del cirujano pediatra y la anestesióloga cardiovascular que participaron en el procedimiento, a quienes señalan como responsables del fallecimiento, junto con el hospital.

Tras la denuncia, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades indicaron que no se descarta la posibilidad de una negligencia médica, sin embargo, señalaron que será el resultado de los dictámenes periciales el que determine si existen responsabilidades penales.

“Hay elementos para continuar investigando y no descartar esto”, puntualizó el fiscal.