NL supera las 14,000 escrituras entregadas a familias

En la jornada de este martes en Juárez, 96 familias recibieron sus escrituras como parte de las acciones de regularización de la tenencia de la tierra

El Gobierno de Nuevo León ha entregado más de 14 mil escrituras durante la presente administración, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias y fortalecer su patrimonio, informó Eugenio Montiel Amoroso, director general del Instituto de la Vivienda de Nuevo León.

Durante una jornada realizada en el municipio de Juárez, 96 familias de 16 colonias recibieron sus escrituras como parte de las acciones de regularización de la tenencia de la tierra.

Con esta entrega, el Instituto de la Vivienda suma más de 500 acciones en beneficio de habitantes de Juárez durante casi dos años, como resultado de la coordinación entre el Gobierno estatal y el municipio.

Montiel Amoroso destacó que la entrega de más de 14 mil escrituras refleja el compromiso de la administración estatal con las familias que durante años han esperado regularizar sus propiedades y consolidar jurídicamente su patrimonio.

“Durante esta administración hemos avanzado de manera importante en la entrega de escrituras, superando ya las 14 mil en beneficio de las familias de Nuevo León. Y hoy, aquí en Juárez, damos un paso más para que estas familias puedan tener la certeza y la tranquilidad de contar con un patrimonio seguro”, señaló.

El funcionario informó que en Juárez se realizaron 295 entregas de escrituras durante 2024 y 2025, a las que se suman las 96 otorgadas en esta jornada y 100 ratificaciones correspondientes a Monte Kristal, para alcanzar un total de 491 familias beneficiadas mediante estas acciones

A la vez, resaltó que una vivienda representa más que un techo, pues significa protección, seguridad y tranquilidad para las familias, además de contribuir a las estrategias estatales para combatir la pobreza y reducir los rezagos patrimoniales.

Durante el evento, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, destacó que más de 500 familias de Juárez cuentan ya con sus escrituras desde el inicio de la actual administración, resultado de la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal.

“Por años, las familias de nuestro municipio vivieron en la incertidumbre por su patrimonio, sin ningún documento que los amparara y les diera certeza de que su casa era suya. Hoy me llena de gusto compartirles que, en un año y durante mi gestión como alcalde al frente del municipio, y ahora con la presidenta Mónica, más de 500 familias ya cuentan con sus escrituras. Y vamos por más”, expresó el funcionario estatal.

Arratia añadió que, desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, y como coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, continuará impulsando acciones en beneficio de las familias de Nuevo León.

Por su parte, la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervidess agradeció al Fomerrey por mantener las acciones de regularización patrimonial y destacó la disposición del gobierno municipal para trabajar de manera coordinada con el Estado en proyectos que beneficien a los habitantes.