NL supera las 1,000 inspecciones ambientales, afirma Raúl Lozano

El funcionario destacó que las acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y mantener un desarrollo ordenado en la entidad

Con más de 1,000 visitas de inspección y 400 suspensiones, la División Ambiental de Nuevo León reforzó la vigilancia sobre empresas, pedreras y desarrollos urbanos de jurisdicción estatal, informó el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano.

El funcionario destacó que las acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y mantener un desarrollo ordenado en la entidad.

De acuerdo con el reporte, las inspecciones realizadas por la dependencia han derivado en más de 400 suspensiones, como parte de las medidas para detectar y atender irregularidades en actividades que pueden afectar el entorno.

Lozano señaló que la autoridad ambiental mantiene presencia en el territorio para acompañar a las empresas que cumplen con las disposiciones y actuar cuando se detectan incumplimientos.

"El desarrollo de Nuevo León debe ser ordenado y respetuoso de la naturaleza. La autoridad ambiental está presente en el territorio para acompañar a quienes cumplen y para actuar con firmeza cuando no se respeta la norma", expresó el funcionario estatal.

El titular sostuvo que la inspección ambiental no representa un obstáculo para el crecimiento económico, sino una herramienta para garantizar condiciones de seguridad para las familias y reglas equitativas para las empresas.

La dependencia reiteró que continuará con las acciones de vigilancia para promover el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el estado.