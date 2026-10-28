NL relanzará consulta para llevar el Metro al sur de Monterrey

Con el consentimiento, el Estado retomaría planes para construir esta línea, aunque solo iniciaría para que la continúe y entregue la siguiente administración

La Línea 5 del Metro que iría por la avenida Garza Sada, en el sur de Monterrey, no está muerta, pues el gobierno del estado plantea volver a consultarla con los vecinos para ver si ahora obtiene su aval.

Y al tener el consentimiento, el Estado reanudaría sus planes para construir esta línea, aunque solo iniciaría para que la continúe y entregue la siguiente administración.

Ayer, al comparecer ante el Congreso local por la glosa del quinto informe de gobierno, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, señaló que, al ver las nuevas líneas 4 y 6 del Metro y, sobre todo, que no han ocasionado los daños o externalidades que se temían en Garza Sada, los vecinos tal vez cambien de opinión.

Señaló que en su momento dieron marcha atrás porque los habitantes del sur de Monterrey solicitaban un metro con tecnología que excedía el presupuesto contemplado; por eso prefirieron enfocarse en la línea hacia el aeropuerto.

Lo mismo, dijo, ocurrió con la oferta de extender la Línea 1 del Metro hacia el municipio de Juárez.

Durante la comparecencia ante el Pleno del Congreso local, Villarreal consideró que la percepción de los vecinos podría cambiar cuando se conozca el impacto de las líneas 4 y 6, así como de la conexión hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El funcionario sostuvo que la expansión del sistema de transporte colectivo es necesaria para ampliar la cobertura en el área metropolitana y consolidar al Metro como la columna vertebral de la movilidad urbana.

La posibilidad de retomar la Línea 5 surgió a partir de los cuestionamientos de la diputada local del PAN, Rocío Montalvo, sobre las razones por las que no se priorizó la extensión del metro hacia el municipio de Juárez.

Villarreal explicó que, aunque la Línea 5 estuvo contemplada entre los proyectos, las consultas realizadas previamente reflejaron solicitudes vecinales que, de acuerdo con el funcionario, resultaban económicamente inviables. Por ello, la administración estatal decidió concentrar recursos y esfuerzos en acelerar la construcción de la conexión hacia el aeropuerto.

También señaló que se estudiaron alternativas para ampliar la Línea 1 hacia Juárez, pero las diferencias tecnológicas respecto a las líneas que actualmente se construyen y los tiempos disponibles llevaron al Gobierno estatal a priorizar el proyecto aeroportuario.

El secretario consideró que la experiencia de las nuevas líneas podría abrir la puerta a una nueva consulta sobre la extensión del Metro hacia el sur de Monterrey, particularmente por la avenida Garza Sada.

AVANZAN NUEVAS LÍNEAS

En cuanto a los proyectos en construcción, Villarreal informó que las líneas 4 y 6 registran un avance superior al 90 por ciento en obra civil, mientras que las nuevas estaciones presentan también un progreso mayor al 90 por ciento.

"Los viaductos de las Líneas 4 y 6 aeropuerto alcanzan un avance de más de 97% y las primeras estaciones están a más de 90%. Los nuevos trenes ya realizan recorridos de prueba acercándonos a una nueva etapa de movilidad en Nuevo León”, apuntó.

El funcionario destacó que Nuevo León cuenta con 34 kilómetros de nuevas líneas de metro en construcción y afirmó que los proyectos beneficiarán a más de tres millones de personas.

Por su parte, Abraham Vargas, director de Metrorrey, indicó que las nuevas líneas y la conexión al aeropuerto estarán terminadas y en operación a más tardar en septiembre de 2027. No obstante, precisó que algunos tramos podrían abrir antes, conforme concluyan las pruebas y se certifique su funcionamiento.

Destacó que el impacto vial sobre la avenida Miguel Alemán ya es considerablemente menor.

“Gran parte de los carriles ya están liberados y el tráfico fluye con normalidad; en ese sentido, la afectación de la obra es mínima”.

CARRETERAS Y CORREDORES

El secretario indicó que el gobierno estatal impulsó ocho carreteras estratégicas, entre ellas La Gloria-Colombia, la Carretera 001 Norte, el Nuevo Periférico, las vías a la Huasteca y a la Presa León, la ampliación de la Autopista del Aeropuerto y el Libramiento Juárez-Pesquería, ya concluidas. La carretera Interserrana, de 87 kilómetros, continúa en construcción.

“En estos 5 años, el Gobierno del Estado ha impulsado ocho nuevas carreteras estratégicas, destaca la Gloria - Colombia, que fortalece nuestra conexión comercial con Estados Unidos, la modernización de la carretera 001 Norte y la construcción de la Interserrana de 87 kilómetros y que conectará nuestras regiones y reducirá tiempos de traslado”, señaló Villarreal.

Además, destacó la recuperación de espacios públicos con corredores verdes, la construcción de puentes peatonales y la rehabilitación de 31 kilómetros de superficie de rodamiento, como complemento a las obras de las líneas del Metro.