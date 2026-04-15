NL reduce partículas contaminantes en primer trimestre de 2026

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que durante el primer trimestre de 2026 se registró una disminución significativa

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que durante el primer trimestre de 2026 se registró una disminución significativa en los niveles de contaminación del aire en la zona metropolitana, particularmente en partículas PM10 y PM2.5.

Según datos de la Agencia de Calidad del Aire, el promedio trimestral de partículas PM10 se ubicó en 52.1 microgramos por metro cúbico, lo que representa una reducción del 25% en comparación con los 69.6 registrados en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a las partículas PM2.5, el promedio fue de 17.3 microgramos por metro cúbico, cifra que implica una disminución del 29% respecto a los 24.4 del año anterior.

Tendencia positiva pese a condiciones adversas

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, destacó que, aunque pueden presentarse variaciones diarias e incluso episodios por encima de la norma, la tendencia general es alentadora.

Señaló que estos resultados reflejan un avance gradual en la mejora de la calidad del aire, aunque subrayó que se trata de un desafío de largo plazo que requiere trabajo constante.

Las autoridades atribuyen esta reducción a las estrategias implementadas en materia de inspección ambiental, control de emisiones, combate a fuentes contaminantes y coordinación con el sector productivo.

Además, resaltaron que el periodo de enero a marzo suele ser uno de los más complejos en términos ambientales, debido a factores como frentes fríos, inversiones térmicas y vientos intensos, que favorecen la acumulación de contaminantes.

En este contexto, la mejora observada durante el inicio de 2026 cobra mayor relevancia al haberse presentado en condiciones tradicionalmente desfavorables.

La Secretaría de Medio Ambiente reiteró que durante el resto del año se fortalecerán las acciones para reducir emisiones, vigilar el cumplimiento de normas y fomentar prácticas sustentables.

El objetivo, indicaron, es consolidar esta tendencia a la baja y avanzar hacia mejores condiciones de salud y bienestar para la población de Nuevo León.