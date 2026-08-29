NL pide ayuda a Federación por olores de refinería Cadereyta

Gobierno de Nuevo León llevará ante la Federación la crisis por olores, tras indicios que señalan a la refinería de Cadereyta como origen.

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El Gobierno de Nuevo León ha decidido llevar ante la Federación la crisis por los olores atípicos que han sofocado a la Zona Metropolitana de Monterrey.

El secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano, viajará a la Ciudad de México para entregar un exhorto formal a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), tras acumular indicios técnicos que apuntan a la refinería de Cadereyta como el origen de las emisiones.

Las investigaciones operativas de la División Ambiental concluyeron que la dispersión del contaminante coincide con los procesos de refinación del complejo industrial.

De acuerdo con los rastreos por radar del pasado martes, la dinámica de los vientos desplazó la pluma aromática desde Cadereyta atravesando Juárez, Guadalupe, Monterrey y Escobedo, hasta concentrarse en el municipio de García.

“Al analizar las condiciones meteorológicas, principalmente las de dirección y velocidad del viento, así como la trayectoria y dispersión de la pluma, los indicios que tenemos apuntan directamente a procesos de refinación de hidrocarburos en la refinería de Cadereyta, una fuente de competencia y atribución federal”, señaló Lozano.

“Es momento de que la autoridad federal intervenga. Necesitamos que se revise lo que está ocurriendo en la refinería, que se determinen las causas de estas emisiones y que se tomen, sobre todo, las medidas necesarias para que la ciudadanía pueda estar tranquila y tenga información responsable”, resaltó el funcionario.

Mientras la dependencia estatal mantiene los operativos de vigilancia para emitir un dictamen técnico definitivo, el secretario garantizó que no se desatenderán las denuncias ciudadanas.

“A las familias de toda la Zona Metropolitana quiero decirles que estamos escuchando sus reportes, que estamos trabajando y que no vamos a dejar ni un solo segundo de lado este tema. Desde el Gobierno de Nuevo León estamos haciendo nuestra parte, le pedimos respetuosamente a la Federación hacer la suya a nombre de toda la gente de Nuevo León”, puntualizó.