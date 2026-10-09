NL moderniza Archivo General de Notarías para agilizar trámites

De acuerdo con Miguel Flores, la intervención en el archivo ha permitido reestructurar de manera integral el control de los documentos oficiales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó el fortalecimiento de las instituciones y la optimización de los servicios públicos en Nuevo León, al resaltar los avances tecnológicos y organizativos implementados en el Archivo General de Notarías.

Explicó que estas acciones buscan eficientar la atención directa a los usuarios, garantizar procesos más ágiles y mantener un estricto orden institucional.

Fortalecen la certeza jurídica y agilizan trámites notariales

De acuerdo con Flores Serna, la intervención en el Archivo General de Notarías ha permitido reestructurar de manera integral el control de los documentos oficiales, con un impacto positivo en los tiempos de respuesta.

“Fortalecimos el Archivo General de Notarías mediante una mejor organización de todos los expedientes, reduciendo los tiempos de búsqueda y ofreciendo una mayor certeza jurídica en los trámites notariales. Es un trabajo silencioso, pero que beneficia directamente a toda la ciudadanía”, detalló.

Como dependencia de la Secretaría General de Gobierno, el Archivo General de Notarías tiene bajo su responsabilidad facultades clave para la legalidad en la entidad, entre ellas:

Custodia del acervo notarial y resguardo de protocolos.

Expedición de copias certificadas y testimonios legales.

Emisión de informes sobre testamentos ante las autoridades correspondientes.

Atención y seguimiento de quejas interpuestas contra el ejercicio de los notarios públicos.

Buscan consolidar un Gobierno más eficiente

Miguel Flores subrayó que la visión del “nuevo Nuevo León” se enfoca en consolidar reformas estructurales internas que se traduzcan en beneficios tangibles para la población al momento de realizar trámites esenciales.

“Muchas veces los mejores cambios del Gobierno son los que nadie nota hasta el día que los necesita. Estamos trabajando para que las instituciones sean cada vez más sólidas, cercanas y eficientes, porque ese es el verdadero legado: dejar un Gobierno que funcione mejor y que siga dando resultados a las familias de Nuevo León”, concluyó.