NL logra $3,032 mdd en IED durante el segundo trimestre 2025

Nuevo León se consolidó como líder en IED en México, al captar $3,032 mdd en el acumulado del segundo trimestre de 2025, informó el estado

El estado dijo que Nuevo León consolidó su liderazgo como el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) en México, alcanzando un total de $3,032 millones de dólares en el acumulado al segundo trimestre de 2025.

Este resultado, informado por la Secretaría de Economía de la entidad, representa un crecimiento del 13.9% en comparación con los $2,663 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024.

Según el estado, a pesar de las dificultades económicas globales, el estado ha logrado mantenerse como un destino atractivo para la inversión extranjera, reafirmando su posición estratégica en el país.

Datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera indican que la entidad sigue siendo un “motor de crecimiento económico para el norte de México”, con cifras récord que subrayan la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales en su infraestructura, ubicación y capital humano.

Betsabé Rocha, Secretaria de Economía de Nuevo León, destacó que estos resultados no solo reflejan la solidez de la economía estatal, sino también el compromiso del gobierno en fomentar un ambiente favorable para el crecimiento empresarial.

“Nuestro compromiso es mantener y ampliar las condiciones que permitan a las empresas crecer, generar empleos y consolidar a Nuevo León como un destino líder de inversión en México y Latinoamérica", expresó Rocha.

Además, la Secretaria resaltó la importancia de seguir trabajando en el fortalecimiento del clima de negocios en el estado, un factor clave para mantener su competitividad a nivel nacional e internacional.

En cuanto a la tendencia de inversión en los últimos años, se observa un panorama positivo.

Desde octubre de 2021 hasta junio de 2025, Nuevo León ha atraído 382 proyectos de inversión, entre los cuales se incluyen 192 nuevas inversiones y 190 expansiones de empresas ya establecidas.

Estos proyectos han representado una inversión acumulada superior a los 75,000 millones de dólares y la generación de más de 385,000 empleos, de los cuales 237,894 ya han sido concretados.

Con estos resultados, Nuevo León reafirma su rol como un polo de atracción de inversiones a nivel nacional, consolidándose como un estado clave en el crecimiento económico de México y un destino estratégico para el capital extranjero.