NL lleva 'diálogos en tu calle' para prevención de violencia

El Gobierno de Nuevo León realizó una nueva jornada del programa “Diálogos en tu Calle” en la colonia Loma Bonita, en Monterrey

El Gobierno de Nuevo León, mediante la Secretaría de las Mujeres y en coordinación con la Secretaría de Participación Ciudadana, realizó una nueva jornada del programa “Diálogos en tu Calle” en la colonia Loma Bonita, en Monterrey.

La actividad tuvo como propósito proporcionar información para identificar y prevenir distintos tipos de violencia contra las mujeres, además de dar a conocer las alternativas disponibles para recibir orientación y atención.

Durante el encuentro, Graciela Buchanan Ortega, titular de la Secretaría de las Mujeres, compartió herramientas para reconocer situaciones de violencia y explicó los medios de contacto y servicios que funcionan las 24 horas para brindar apoyo.

En la jornada también participó Ariadne Valeria García Salas, subsecretaria de Atención Ciudadana, quien destacó la colaboración entre ambas dependencias para llevar las acciones de prevención directamente a las comunidades.

La estrategia busca que las mujeres cuenten con información que les permita identificar posibles situaciones de riesgo y conocer las opciones de atención disponibles.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, el programa “Diálogos en tu Calle” ha beneficiado directamente a más de 1,400 mujeres durante 2026, a través de actividades de sensibilización, orientación y prevención de la violencia de género.

Promueven igualdad y entornos seguros

Las actividades de “Diálogos en tu Calle” se complementan con el programa “Promotoras del Día Naranja”, mediante el cual se fomenta la participación de la comunidad en la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia.

Estas acciones también permiten identificar factores de riesgo en las comunidades para desarrollar intervenciones encaminadas a generar entornos más seguros para las mujeres.

¿Dónde pedir ayuda en Nuevo León?

Como parte de la jornada, las autoridades recordaron a la población que existen servicios de atención disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.

Ante una emergencia, las mujeres pueden comunicarse al 9-1-1, mientras que la línea 070 ofrece asesoría y orientación.