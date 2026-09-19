NL fortalece condiciones para atraer inversiones: Miguel Flores

El funcionario destacó que el Estado trabaja en el fortalecimiento de las ventajas competitivas del estado y en la generación de vínculos con empresas globales

Nuevo León fortalece condiciones para atraer inversiones: Miguel FloresEl fortalecimiento de la infraestructura urbana y de servicios, la movilidad, su ubicación estratégica y la disponibilidad de talento calificado mantienen a Nuevo León como uno de los principales destinos para nuevas inversiones y para la expansión de empresas ya establecidas en la entidad, afirmó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario estatal destacó que el Gobierno de Nuevo León trabaja en el fortalecimiento de las ventajas competitivas del estado y en la generación de vínculos con empresas globales, estrategia que, aseguró, se ha traducido en proyectos de inversión por alrededor de 135 mil millones de dólares.

Flores Serna señaló que las obras de infraestructura impulsadas en la entidad contribuyen a generar mejores condiciones para las compañías que buscan ampliar sus operaciones.

“Las obras de infraestructura que hemos realizado favorecen que tengamos mejores condiciones para las empresas que están buscando expandir sus operaciones y así poder aprovechar los beneficios que esto trae, ya que esto tiene un efecto positivo en las PyMEs, que se benefician al convertirse en proveedores”, expresó.

El Secretario General de Gobierno sostuvo que Nuevo León mantiene una posición destacada a nivel nacional e internacional como destino para el establecimiento de nuevas empresas, por lo que, dijo, continuarán las acciones encaminadas a fortalecer la competitividad y el crecimiento económico.

“Nuevo León está consolidado a nivel nacional e internacional como una opción ideal para convertirse en una nueva sede y nosotros seguiremos trabajando para que las ventajas competitivas se traduzcan en mayor competitividad y crecimiento económico de nuestro estado”, enfatizó.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) citadas por el Gobierno estatal, la llegada y expansión de inversiones también se ha reflejado en la generación de empleos formales, con 51 mil 753 nuevas plazas registradas entre enero y agosto de este año.

Finalmente, Miguel Flores reiteró el compromiso de la administración estatal de continuar fortaleciendo las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera, así como mantener la promoción de Nuevo León como destino empresarial, con el objetivo de generar beneficios para las familias y consolidar a la entidad como uno de los principales motores económicos de México.