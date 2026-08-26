'NL es grande gracias a sus adultos mayores': Mariana Rodríguez

Ante público de los 51 municipios, la titular de Amar a Nuevo León destacó que sus tradiciones, enseñanzas, consejos, trabajo y afecto son un legado invaluable

Al reconocer que las personas adultas mayores han sido fundamentales en la construcción del Estado y continúan aportando a su desarrollo, Mariana Rodríguez encabezó el Gran Baile “Corazones de Oro”, organizado por el Sistema DIF Nuevo León en el Parque Fundidora.

Ante adultos mayores provenientes de los 51 municipios, la titular de Amar a Nuevo León destacó que sus tradiciones, enseñanzas, consejos, trabajo y afecto representan un legado invaluable para las nuevas generaciones.

“Nuevo León es grande, gracias a ustedes, a lo que han aportado durante años y a lo que siguen aportando al día de hoy”, expresó durante el encuentro, realizado en la Nave Lewis, donde estuvo acompañada por la directora general del DIF Nuevo León, Alejandra Morales.

Rodríguez subrayó que las personas adultas mayores no solo contribuyeron a construir el Nuevo León actual, sino que siguen formando parte de la construcción del Estado del futuro.

Por ello, sostuvo que el reconocimiento a este sector no debe limitarse a una fecha en el calendario.

“Así que se queda corto celebrar a los adultos mayores en un día. Ojalá lo celebremos todos los días”, manifestó.

Durante su mensaje, invitó a los asistentes a mantener cinco principios: celebrar los cumpleaños, los domingos en familia y cualquier día; no dejar de reír; expresar siempre “te quiero”; sentirse necesarios y, sobre todo, atreverse a vivir nuevas experiencias.

“Y que se vayan el día de hoy con el corazón lleno, con el corazón apapachado y que sepan la gran importancia que tienen para Nuevo León”, dijo ante los festejados, a quienes invitó a disfrutar plenamente de la jornada y regresar a casa con una nueva historia”, indicó.

La titular de Amar a Nuevo León explicó además el significado del nombre “Corazones de Oro”, al señalar que el oro puede pasar de generación en generación sin perder su brillo ni su valor, de manera similar a las historias, enseñanzas y recuerdos que las personas adultas mayores transmiten a sus familias.

“Un corazón de oro no se hace de un día para otro. Se va formando con los años, con todo lo que uno aprende, con las personas que ama y con el cariño que va compartiendo con los demás”, enfatizó.

La funcionaria estatal compartió también una reflexión sobre sus propios abuelos y las tradiciones familiares que busca transmitir a sus hijas, entre ellas reunirse, cuidarse, recordar los cumpleaños y mantener vivos los vínculos entre generaciones.

La celebración fue organizada por la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Sistema DIF Nuevo León, en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de promover la convivencia, recreación, participación, integración social y bienestar de este sector.

La jornada incluyó presentaciones de comedia, música, baile y una orquesta sinfónica, además de una rifa de más de 150 regalos, entre ellos pantallas, licuadoras, hornos y cafeteras.

Los asistentes también tuvieron acceso a servicios gratuitos de prevención y atención, como detección de glucosa, toma de presión arterial, orientación en salud y gestión de apoyos funcionales y aparatos de movilidad.

Durante el festejo, Rodríguez recorrió las mesas para saludar, abrazar y tomarse fotografías con los asistentes, quienes participaron en las distintas actividades de convivencia.

Al evento acudieron también Jean Léautaud, director general del Parque Fundidora; César Rodríguez, coordinador técnico del Sistema DIF Nuevo León, y Mirna García, directora del Instituto Estatal de Personas Adultas Mayores.

Con “Corazones de Oro”, el Sistema DIF Nuevo León informó que refrendó su compromiso con un envejecimiento activo y con la promoción de los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas adultas mayores.