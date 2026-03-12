NL convoca a emprendedores a participar en InnovaFest 2026

El registro de proyectos innovadores para la sede Monterrey estará abierto del 9 de marzo al 11 de mayo; buscan impulsar la tecnología e innovación

El estado de Nuevo León participará en InnovaFest 2026, una iniciativa que busca impulsar proyectos tecnológicos y soluciones innovadoras para enfrentar retos sociales, económicos y ambientales en el país.

La convocatoria está dirigida a emprendedores, investigadores, empresas y organizaciones que deseen presentar propuestas innovadoras.

Para la sede de Monterrey, el registro de proyectos estará disponible del 9 de marzo al 11 de mayo de 2026, mientras que los ganadores se anunciarán el 29 de mayo.

Buscan fortalecer el ecosistema de innovación

La secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha Nieto, destacó que la participación de la entidad permitirá fortalecer el ecosistema tecnológico y de emprendimiento ya existente.

“Nuevo León cuenta con un ecosistema sólido de innovación que integra universidades, centros de investigación, empresas y emprendedores”, señaló la funcionaria.

Añadió que el proyecto se realiza siguiendo la visión del gobernador Samuel García, con el objetivo de impulsar iniciativas que transformen ideas en soluciones tecnológicas con impacto económico y social.

“Participar en InnovaFest, como nuestro gobernador Samuel García nos lo ha instruido, nos permite impulsar proyectos que aprovechen ese talento y transforman ideas en soluciones tecnológicas con impacto real para nuestra economía y nuestra sociedad”, apuntó la secretaria.

Espacios para networking y desarrollo tecnológico

El programa contempla exposiciones de proyectos, pabellones de networking y conferencias especializadas, donde los participantes podrán vincularse con empresas, instituciones públicas y fondos de inversión.

Además, se promoverá la colaboración entre academia, sector privado, organizaciones sociales y autoridades para impulsar proyectos con potencial de crecimiento y aplicación práctica.

La participación de Nuevo León en este programa se realiza en colaboración con la Secretaría de Economía de México.

El programa fue presentado en Ciudad de México por el secretario federal de Economía, Marcelo Ebrard, quien anunció que varias entidades del país fungirán como sedes para recibir proyectos innovadores.

Los proyectos participantes podrán competir en diversas categorías relacionadas con áreas de innovación tecnológica, entre ellas:

Tecnologías de la información

Inteligencia artificial

Mecatrónica

Biotecnología

Manufactura avanzada

También se impulsarán propuestas en sectores estratégicos como industria avanzada, economía circular y agricultura de precisión, campos en los que Nuevo León cuenta con importantes capacidades industriales y tecnológicas.