NL certifica primera reserva privada de conservación en 25 años

El secretario Raúl Lozano Caballero destacó que la participación de propietarios particulares puede contribuir a ampliar la protección del patrimonio natural

Por primera vez en 25 años, la Secretaría de Medio Ambiente emitió un certificado oficial para establecer un Área Natural Protegida Privada de Conservación, con lo que se reconoce al predio "El Rodeo" como Reserva Privada de Conservación.

El terreno, ubicado en el municipio de General Terán, cuenta con una superficie de más de mil hectáreas y fue incorporado a esta categoría a solicitud de su propietario, quien manifestó voluntariamente su compromiso con la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del lugar.

El secretario Raúl Lozano Caballero destacó que la participación de propietarios particulares puede contribuir a ampliar la protección del patrimonio natural de Nuevo León.

“El Rodeo es una muestra de que la conservación no es exclusiva del Estado: cuando los particulares y comunidades se suman, multiplicamos los resultados”, señaló.

Buscan proteger 30% del territorio estatal

Lozano Caballero indicó que el reconocimiento contribuye a la meta de proteger al menos el 30% del territorio de Nuevo León, además de fortalecer la conectividad ecológica y avanzar en los compromisos relacionados con la biodiversidad y el cambio climático.

El funcionario estatal también invitó a otros propietarios a sumarse voluntariamente a iniciativas de conservación de espacios naturales.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, la certificación forma parte de una política ambiental que busca involucrar a la ciudadanía en la preservación de los ecosistemas, mediante acciones de conservación, ciencia y restauración ecológica.

Con el reconocimiento de El Rodeo, Nuevo León establece un precedente para la participación de particulares en la protección de áreas naturales de la entidad.