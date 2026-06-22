NL celebra partido 1,000 del Mundial FIFA™ con saldo blanco

Estadio Monterrey fue resguardado en diferentes círculos de seguridad, con apoyo de las corporaciones municipales de seguridad

De manera ejemplar, así fue como la Mesa de Seguridad para el Mundial de Fútbol 2026 sede Monterrey calificó el despliegue efectuado por el partido número 1,000 en la historia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El partido protagonizado por las selecciones de Japón y Túnez transcurrió de manera ordenada y sin incidentes en los puntos de reunión de aficionados y zonas hoteleras, en el transporte público y en las diferentes vías de comunicación que conectan a la ciudad.

Autoridades estatales y federales mantuvieron presencia en todas las carreteras del Estado, los dos aeropuertos y la central de autobuses, así como en el transporte público.

La División Aérea de Fuerza Civil realizó patrullajes aéreos en los principales puntos turísticos de la zona metropolitana, en los que participaron los dos helicópteros Black Hawk de la institución policial.

Autoridades resguardaron Estadio Monterrey

Estadio Monterrey fue resguardado en diferentes círculos de seguridad, con apoyo de las corporaciones municipales de seguridad de Guadalupe, Monterrey, San Pedro Garza García, Apodaca, Santiago, Juárez, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Escobedo.

Se informó que no se registraron incidentes de seguridad en torno a la celebración de este partido y que los traslados de los equipos.

Elementos de Fuerza Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, C5 estatal, así como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones.