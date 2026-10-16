'NL avanzará con o sin Presupuesto 2027': Miguel Flores

Miguel Flores, secretario de gobierno, asegura que mantendrá el diálogo con legisladores y organismos empresariales para sacar adelante el Paquete Fiscal

La administración estatal, encabezada por el gobernador Samuel García, hará todo lo necesario para sacar adelante el Presupuesto 2027; sin embargo, si no se concreta, Nuevo León seguirá funcionando, aseguró Miguel Flores Serna.

En entrevista con Info 7, el secretario general de Gobierno reconoció que las fuerzas políticas no están alineadas con el Ejecutivo estatal; no obstante, afirmó que esta situación no ha distraído a la administración.

“Nosotros seguimos trabajando para que haya un presupuesto; por desgracia, no vemos la misma sintonía en las diferentes fuerzas políticas".

“Sin embargo, esto no nos desconcentra. Seguimos muy enfocados, seguimos insistiendo, pero también seguimos trabajando”, manifestó.

¿Qué pasará en Nuevo León si no se aprueba el Presupuesto 2027?

Incluso, el funcionario sostuvo que, aun si no se aprueba el Paquete Fiscal para 2027, Nuevo León continuará avanzando en sus proyectos y metas.

“Vamos a terminar las grandes obras, vamos a seguir avanzando, haya o no haya presupuesto".

“Todos estos logros y todos estos avances los hemos conseguido sin presupuesto. Imagínate si las demás fuerzas políticas estuvieran concentradas en que a Nuevo León le fuera mejor”, resaltó.

A pesar de los retos que existen en materia presupuestal, Flores Serna señaló que el gobierno estatal continuará convocando a las cámaras empresariales y a los legisladores para construir un proyecto de presupuesto consensuado.

“Nosotros seguimos convocando”, expresó. “Nos seguimos reuniendo con cámaras empresariales y con líderes de opinión”.

Y agregó: “Obviamente, también con los legisladores que acuden a estas reuniones. Seguimos en diálogo constante con ellos; por desgracia, hay algunos que no han asistido y eso no nos va a detener”.

Cuestiona Miguel Flores a políticos adelantados rumbo a 2027

Cuestionado sobre una eventual participación en el proceso electoral de 2027, Miguel Flores Serna afirmó que actualmente su enfoque está puesto de tiempo completo en trabajar por Nuevo León.

El funcionario señaló que sería irresponsable pensar en temas electorales cuando todavía existen asuntos prioritarios por atender en la entidad.

“Lo que sí estoy seguro es que vamos a seguir trabajando por Nuevo León. Estamos avanzando y todavía falta mucho por hacer”, expresó.

“A mí me parecería irresponsable estar pensando ahorita en una boleta electoral o en andar haciendo campaña”.

No obstante, Flores Serna cuestionó a los actores políticos que, a su juicio, ya están enfocados en la contienda de 2027.