NL avanza en movilidad con nuevos metros y camiones

Miguel Flores resaltó que durante los últimos cuatro años se han mostrado avances en materia de movilidad en beneficio de todos los nuevoleoneses

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores resaltó que durante los últimos cuatro años se han mostrado avances en materia de movilidad en beneficio de todos los nuevoleoneses.

A través de un comunicado, el funcionario estatal indicó que entre la construcción de las nuevas líneas del metro y la llegada de nuevos camiones, se ha logrado que el sistema de transporte público sea completamente distinto al que recibió el gobierno hace 4 años.

“En 4 años hemos logrado un cambio sustancial en la movilidad del estado. No es un tema menor, es una transformación de fondo que seguirá en mejora continua para beneficio de las y los neoleoneses.

“Hoy contamos con camiones equipados con tecnología que permite brindar un mejor servicio, más seguro y más eficiente a quienes utilizan el transporte público todos los días”, dijo Miguel Flores.

Así mismo, en cuestión de infraestructura, además de las nuevas líneas del metro, se han hecho más de 400 parabuses en distintas partes de la zona metropolitana de Monterrey.

“También hemos avanzado en la construcción de espacios dignos para los usuarios, con más de 400 parabuses que ordenan el sistema y mejoran las condiciones en las que la gente espera su transporte.

“Estamos construyendo la movilidad que siempre debimos tener, y no vamos a detenernos hasta lograr un sistema a la altura de Nuevo León”, agregó el funcionario estatal.