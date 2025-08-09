Niños hallan cuerpo mientras jugaban en lecho del río en Juárez

Hasta el momento se desconoce si el cuerpo pertenece a un hombre o a una mujer, así como las causas de la muerte. Las autoridades investigan

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Niños que se encontraban jugando en el lecho del río Santa Catarina realizaron el macabro hallazgo de un cuerpo en Juárez.

Los hechos se registraron este jueves en la colonia Hacienda San Antonio, hasta donde se movilizaron las autoridades.

Según información preliminar, los menores se encontraban jugando cuando encontraron el cuerpo y reportaron los hechos a sus padres, quienes a su vez alertaron a las autoridades.

Los primeros en llegar fueron los elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron el área, mientras que agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce si el cuerpo pertenece a un hombre o a una mujer, así como las causas de la muerte.

El cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición, por lo que no se descarta que la muerte se haya registrado hace varios días.