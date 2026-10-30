Niños del CENDI 12 honran a José Guadalupe Posada con altar

Los pequeños elaboraron catrinas y alebrijes, mientras que el personal del plantel creó murales y distintas obras de arte pintadas a mano

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Entre pinturas, catrinas, alebrijes y esculturas elaboradas a mano, el Centro de Desarrollo Infantil #12, celebró el Día de Muertos con un altar dedicado a José Guadalupe Posada, reconocido ilustrador mexicano y creador de la emblemática Catrina.

Brisa Anaya, subdirectora general de los CENDI, explicó que esta actividad busca acercar a las niñas y los niños a las tradiciones mexicanas y reconocer a personajes que han dejado huella en la cultura del país.

“como cada año los Centros de Desarrollo Infantil nos unimos a la tradicional muestra de altares en donde rendimos homenaje a la vida y memoria de personajes que han dejado una huella en nuestra sociedad.”

Alumnos, maestros y familias participaron en el montaje

El montaje requirió semanas de trabajo y la participación de alumnos, maestros y padres de familia. Los pequeños elaboraron catrinas y alebrijes, mientras que el personal del plantel creó murales y distintas obras de arte pintadas a mano.

Este año, el altar estuvo inspirado en Aguascalientes, estado natal de Posada, con representaciones de la Feria de San Marcos, las peleas de gallos y la catedral, elementos que llenaron de color el homenaje al artista.

Buscan mantener viva la identidad cultural desde la infancia

Anaya destacó la importancia de fomentar estas tradiciones desde la infancia para mantener viva la identidad cultural mexicana y enseñar a los pequeños a recordar con cariño a quienes ya no están.