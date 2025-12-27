Niño deambula solo en calles de Escobedo; buscan a familiares

Durante la madrugada, mientras elementos de Proxpol realizaban labores de patrullaje en la colonia Palmiras una ciudadana les apoyó para reportar que había encontrado a un menor de edad deambulando solo por las calles.
De inmediato, personal de la Unidad de Atención a Víctimas abordó al menor y lo puso bajo resguardo.
Al momento no han sido localizado familiares del menor, por ello el niño fue puesto a disposición del DIF Municipal quienes están investigando el caso.
Se solicita el apoyo de la comunidad para dar con el paradero de los familiares del infante, ya que el menor no proporciona datos que permitan su identificación.
Cualquier información que ayude a localizar a sus familiares, favor de comunicarse al 81 82 86 92 00.