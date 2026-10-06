Niño de dos años es atropellado por transporte escolar en Juárez

Emanuel, de dos años, fue atropellado por un transporte escolar en Juárez; la unidad fue asegurada y la dueña quedó detenida.

Un niño de dos años fue atropellado por un transporte escolar en la colonia Viviendas Magdalenas, en Juárez.

Los hechos ocurrieron el viernes 2 de octubre, cuando el menor, identificado como Emanuel, se encontraba bajo el cuidado de su tía.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer salió del domicilio para recoger a la hermana del pequeño, quien había llegado en el transporte escolar. En ese momento, Emanuel salió de la vivienda sin que se percataran de ello.

Al salir, el menor fue atropellado por la conductora del transporte escolar, quien posteriormente se dio a la fuga.

El accidente ocurrió en el cruce de Cristanemo y avenida Magdalenas. La unidad ya fue localizada y asegurada por las autoridades.

La persona que permanece detenida es la dueña de los transportes escolares, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades por el accidente.