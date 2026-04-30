Niño cae en Feria de El Carmen, NL y pide ayuda para cirugía

Por: Italia Herrera 29 Abril 2026, 14:54 Compartir

Actualemte, Norma Luna, la madre del menor de edad busca ayuda ya que tiene que pagar una cirugía de más de $90 mil pesos para que vuelva a caminar

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Axel Luna, quien en aquel momento tenía 10 años y asistió a la feria en el Municipio de El Carmen, N.L en julio de 2025 y cayó de un juego a una altura de 5 metros fracturándose ambas piernas, posteriormente tuvo una cirugía en sus fémures,sin embargo no fue exitosa. Con esfuerzo de su madre, el menor en ciertas ocasiones es asistido por un psicólogo y al cuestionarle cómo le cambió su vida. A 11 meses del lamentable accidente, resultado de la negligencia de los organizadores de la feria en el Municipio de El Carmen, Nuevo León. Actualemte, Norma Luna, la madre del menor de edad busca ayuda ya que tiene que pagar una cirugía de más de $90 mil pesos para que vuelva a caminar ya que está postrado en una silla de ruedas y depende de la asistencia de un adulto. Si usted puede ayudar se podrá comunicar al 8117637222.