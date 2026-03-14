Niño bebe cloro tras broma en primaria de Santa Catarina

El incidente ocurrió en la Escuela Primaria Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, ubicada en la colonia Puerta de las Mitras en Santa Catarina

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Una presunta broma entre estudiantes puso en riesgo la salud de un menor de 11 años, luego de que consumiera agua con cloro de su termo en una escuela primaria de Santa Catarina.

El incidente ocurrió en la Escuela Primaria Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, ubicada en la colonia Puerta de las Mitras, donde presuntamente uno de los alumnos cambió el agua del recipiente de su compañero por esta sustancia química.

De manera extraoficial se mencionó que el incidente podría estar relacionado con actividades de limpieza que los alumnos realizaban dentro de los salones, lo que habría facilitado el acceso a productos químicos como el cloro.

Moviliza emergencia en primaria de Santa Catarina

De acuerdo con los primeros reportes, el menor ingirió el líquido sin percatarse de que se trataba de cloro. Tras darse cuenta de lo ocurrido, personal del plantel solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina, quienes realizaron una valoración médica inicial al estudiante.

Los paramédicos informaron que el menor no presentaba afectaciones graves en ese momento; sin embargo, por precaución, sus familiares optaron por trasladarlo por sus propios medios a un hospital para una revisión médica más detallada.

Padres de familia exigen investigación

Padres de familia acudieron a las instalaciones donde ocurrieron los hechos en la escuela primaria doctor Eduardo Aguirre Pequeño ubicada en la colonia Puerta Mitras, para mantener una reunión con la directora.

Tras casi una hora de espera algunas madres informaron que se llegó a un acuerdo para investigar cuál sería el motivo de la broma, así como la existencia de otros participantes.

La señora Blanca señaló que el pequeño identificado como Rubén luego de ingerir el líquido tóxico lo escupió y se le brindó atención médica.

Rubén acudió a la primaria, donde los padres piden se investigue también un caso de posible bullying

No se ha informado la suspensión del agresor o su identidad por lo que se esperará a las autoridades estudiantiles cuál será la sanción otorgada.

Riesgos de que niños ingieran cloro por accidente

Especialistas advierten que ingerir cloro o productos de limpieza puede provocar irritación en la boca, garganta y estómago, además de síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal o dificultad para respirar.

En casos más graves, la ingestión de estas sustancias químicas puede causar quemaduras internas o intoxicación, por lo que es fundamental recibir atención médica inmediata si se sospecha que un menor ha consumido este tipo de productos.

Por ello, autoridades de salud recomiendan mantener los productos de limpieza fuera del alcance de los niños y supervisar su uso dentro de los centros educativos para evitar accidentes.

Con información de Danea Lázaro.