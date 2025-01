Niña desaparece tras salir a comprar cena en Santa Catarina

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitieron una Alerta Amber para localizar a una niña de 11 años de edad que fue reportada como desaparecida.

Los hechos se registraron el sábado 4 de enero del año en curso en la colonia Rincón de las Palmas en Santa Catarina.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la menor identificada como Valentina Vega Vázquez fue vista por última vez al salir del domicilio para ir a comprar cena, sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Al momento de su desaparición, la menor llevaba puesto un short de mezclilla, playera blanca con imagen de cachorros, tenis color crema, así como una mochila color negro con figuras de osos delineados en blanco.

Su abuelo, Fernando Vazquez Moreno informó a este medio que la menor no tenía ningún conflicto con algún familiar que la incitara a dejar su hogar y que al revisar sus habitación se percataron que faltaba su mochila, audífonos y algo de ropa, pero que sus amigas desconocían su paradero.

“No, nadie la regaño, no se peleó con nadie, dijo que iba a comprar taquitos para cenar y ya no regreso, pero revisando en sus cosas hace falta una mochila y ropa, sus audífonos y sus amigas de aquí cerca dicen que no saben nada, tampoco salía a ningún lado sola”, comento Vazquez.

Las características físicas de la menor son cabello negro en color lacio, tez morena clara, complexión delgada y estatura de 1.60 mts. Ojos color café nariz chata, boca mediana y labios delgados.

Como seña particular, la menor tiene un lunar en la mejilla derecha a la altura de la nariz.

Por las condiciones de su desaparición, el tiempo transcurrido y su edad, la niña desaparecida pudiera encontrarse en peligro inminente.

Si usted tiene información que pueda ayudar a la localización de la menor, favor de comunicarse a los números telefónicos: 20-20-44-39 y 20-20-44-60.

Con información de Víctor Amaro.

