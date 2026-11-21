Al continuar con malestares, sus familiares la trasladaron al Hospital Materno Infantil, donde permaneció bajo observación durante el dí

Una niña de cinco años perdió la vida luego de presentar complicaciones de salud que presuntamente estarían relacionadas con la picadura de una garrapata, en el municipio de García.

La menor, identificada como Samara, fue trasladada por sus familiares al Hospital Universitario, ubicado sobre la avenida Gonzalitos, donde permaneció internada en el área de cuidados intensivos.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares ante las autoridades, la menor comenzó a presentar fiebre el martes 10 de noviembre, por lo que inicialmente fue llevada a consulta con un pediatra, quien solicitó estudios para descartar influenza.

Sin embargo, al continuar con malestares, sus familiares la trasladaron al Hospital Materno Infantil, donde permaneció bajo observación durante el día. Posteriormente, les informaron que presentaba una infección viral y fue dada de alta.

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No obstante, el domingo 15 de noviembre su estado de salud empeoró, por lo que nuevamente fue llevada a recibir atención médica, esta vez al Hospital Universitario, donde quedó internada en terapia intensiva.

Cuatro días después, sus familiares recibieron la noticia de su fallecimiento.

Según lo referido por sus familiares, los médicos les habrían señalado que la menor posiblemente presentó una disminución de sus defensas a consecuencia de la picadura de una garrapata, por lo que se sospecha que pudo haber desarrollado rickettsiosis, una enfermedad infecciosa que puede transmitirse a través de estos parásitos.

Investigan posible caso de rickettsiosis en García

La familia señaló que habita en la colonia Torres de Guadalupe, en García, un sector cercano a una zona de monte, además de que tienen un perro como mascota.

Hasta el momento, la causa oficial del fallecimiento permanece pendiente de confirmación y será la autopsia la que determine las condiciones que provocaron la muerte de la pequeña.