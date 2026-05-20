Niña de 3 años resulta lesionada tras ataque de perro

La menor sufrió lesiones en rostro, brazo y tórax tras ser atacada por un perro en la colonia Arboledas de las Mitras en el municipio de Santa Catarina

Una menor de tres años resultó lesionada luego de ser atacada por un perro en calles de la colonia Arboledas de las Mitras, en el municipio de Santa Catarina.

El incidente ocurrió durante la mañana de este lunes sobre la calle Loma Blanca, donde cuerpos de auxilio atendieron a la pequeña identificada como Mariana Isabella Hernández Soto.

De acuerdo con el reporte, el perro, descrito como de raza mediana, presuntamente salió de un domicilio y atacó a la menor mientras se encontraba en la vía pública.

Paramédicos informaron que la niña presentaba heridas avulsivas de aproximadamente siete centímetros en el pómulo izquierdo, además de lesiones punzantes en el brazo derecho y el tórax.

Tras recibir atención prehospitalaria y limpieza de heridas, la menor fue trasladada al Hospital 21 del IMSS acompañada de su madre, Martha Alejandra Hernández Soto.

Autoridades solicitaron la intervención de Bienestar Animal, debido a que la propietaria del perro, identificada como Alma Blanca, no pudo acreditar el esquema de vacunación del animal.