Niña de 3 años es atropellada y el responsable huye en Juárez

Una menor de apenas tres años de edad resultó gravemente lesionada luego de ser atropellada por un vehículo cuya persona conductora decidió escapar del lugar, en la colonia Lomas de Los Naranjos, Juárez.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Lomas de Gales, entre Lomas de Antillas y Lomas de Jamaica, cuando la pequeña Xiomara salió proyectada tras el impacto y quedó tendida en el pavimento, sin que el responsable se detuviera a auxiliarla.
Vecinos que presenciaron el hecho de inmediato solicitaron apoyo y, minutos después, una unidad de Protección Civil municipal arribó para brindar los primeros auxilios. Paramédicos estabilizaron a la menor y posteriormente la trasladaron al Hospital número 4 del IMSS, donde quedó internada para una valoración más amplia.