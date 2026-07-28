Niña de 2 años cae de motocicleta y resulta grave en Dr. Arroyo

Una niña de 2 años resultó gravemente herida al caer de una motocicleta en la que viajaba con sus padres durante un accidente registrado en Doctor Arroyo.

Un joven y una niña resultaron gravemente heridos tras participar en un accidente vial al sur del Estado en Doctor Arroyo, por lo que fueron trasladados vía aérea a la ciudad de Monterrey.

De acuerdo al parte de las autoridades, señalaron que la niña fue identificada como Dariana Yamileth Reyes Álvarez, de dos años de edad, quien fue trasladada al hospital general de Galeana.

En el accidente resultó lesionado Erick Heriberto Alday Cuello, de 18 años de edad, quien presentaba una lesión en el cráneo, por lo que fue trasladado vía aérea por Protección Civil del Estado para reducir las horas por la gravedad de sus lesiones, por lo que fue llevado al hospital de zona 21 del IMSS.

Las autoridades de vialidad al sur del Estado y peritos viales investigan las causas del accidente en el que participa el joven, quien viajaba en una motocicleta.

La autoridad no reveló si el joven portaba casco de seguridad al momento del accidente, mientras que la pequeña niña también resultó con la herida en su cabeza, por lo que se mantiene delicada de salud.