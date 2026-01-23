Niega Félix Arratia vínculos con supuestos contratos millonarios

Arratia Cruz sentenció que estas publicaciones fueron realizadas por medios digitales sin respaldo real y cuyo único fin es promover una mala imagen del edil

Días después que se le vinculara con supuestos contratos públicos millonarios que habría recibido uno de sus colaboradores cercanos, el alcalde de Juárez, Félix Arratia, negó las acusaciones y acusó que todo se trata de una campaña en su contra.

Con un contundente mensaje publicado en sus redes sociales, el edil emecista afirmó que no tiene nada que ver con estos supuestos acuerdos, los cuales ascenderían a los $300 millones de pesos.

Arratia Cruz sentenció que estas publicaciones fueron realizadas únicamente por medios digitales sin ningún respaldo real y cuyo único fin es promover una mala imagen del edil.

De igual manera, apuntó que estos ataques no fueron realmente financiados por la empresa DBA Social Media Experts, la cual sería la que pagó por promocionar este contenido, sino que los recursos serían del erario.

Finalmente, hizo un llamado a su símil de Monterrey, Adrián de la Garza, para que investigue a sus colaboradores, quienes serían los creadores de esta campaña para ensuciar la imagen de su administración.

Respalda Juárez a su alcalde

Pese a la gravedad de estas supuestas acusaciones, los comentarios de la publicación mostraron total respaldo para el edil emecista, resaltando que en el poco tiempo que lleva al frente del municipio, se ha realizado una buena labor para atender los problemas del municipio, propiciados por años de abandono por parte de administraciones pasadas.