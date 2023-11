Ni PRIAN ni Morena, Navarro será interino, advierte estado

En el ánimo del gobierno de Samuel García no está considerado “un plan B, ni un plan C” para ocupar la gubernatura de manera interina, pues dicha posición no se negociará, puntualizó a INFO7 el secretario de Gobierno, Javier Navarro.

Esto, en referencia a la posibilidad de que si no queda Arturo Salinas, pero tampoco Navarro, pudiera quedar alguien proveniente de una trinchera política distinta, como Morena, según ha trascendido en comentarios políticos.

Sin embargo, Navarro negó esta posibilidad en entrevista con este medio.

Desde la Ciudad de México, a donde acudió a cabildear el ingreso de la controversia constitucional ante la Suprema Corte, Javier Navarro Velasco también anunció que el estado y la bancada de Movimiento Ciudadano presentarán una demanda penal contra los diputados del PRI y PAN y el ahora presidente con licencia del Poder Judicial, Arturo Salinas Garza.

En cuanto al interinato, Navarro indicó que no están contemplando que alguien más, “ni del PRIAN, ni de la 4T” quede en esa posición, ya que el gobernador determinó que él sea quien se quede en el cargo seis meses.

El secretario General de Gobierno aseguró que deberá seguir alguien de la administración de García al frente de Nuevo León y ese será él.

“Entonces no se va a permitir que ese voto sea decidido por el Congreso que sean del PRI y el PAN, es muy clara la postura de que el gobierno va a seguir a través de la administración del gabinete; en este caso el gobernador decidió que yo encabece el gabinete como encargado o titular del Ejecutivo mientras él esté en ausencia y así será.

“(No tenemos un tercero) nada, ni Waldo (Fernández, diputado local de Morena), ni nadie de los otros nombres de empresarios, ni nada de nada”, apuntó Navarro.

Asimismo, el funcionario estatal aseguró que quedaría al frente, debido a que no se puede nombrar a otro interino y Salinas quedaría como inelegible por pertenecer a otro poder.

“No pueden (nombrar a otro interino) porque la suspensión del juez de distrito de Reynosa deja en suspenso, no se puede mover la designación de Arturo Salinas como gobernador interino, hasta en tanto no se resuelva si es inelegible y si es ilegal su actuación, entonces ya no pueden tocar ese tema el Tribunal Superior de Justicia y tampoco el Congreso.

“Definitivamente no (negociar), porque la parte del derecho político, sobre todo la cuestión del derecho democrático de quienes votaron por Movimiento Ciudadano, que es el partido al que pertenece el gobernador, debe haber una secuencia, una continuidad, no solamente le están golpeando al gobernador, al Ejecutivo, están golpeando a cerca de 800,000 ciudadanos que votaron por el gobernador”, agregó.

Con información de elhorizonte.mx

