Ni el clima nublado frena a familias para ir al Parque España

Desde temprana hora, visitantes comenzaron a llegar a este espacio recreativo, donde niños y adultos aprovecharon el ambiente para darse un chapuzón.

A pesar de un cielo nublado y una temperatura de 29 grados, decenas de familias regiomontanas acudieron este fin de semana a las albercas del Parque España para disfrutar de un día de esparcimiento.

Desde temprana hora, visitantes comenzaron a llegar a este espacio recreativo, donde niños y adultos aprovecharon el ambiente para darse un chapuzón y salir de la rutina.

¿Qué dijeron los asistentes?

“Aunque estuviera nublado había que venir a pasarla bien en familia”, comentó Laura, una de las asistentes.

Otros, como Antonio, señalaron que la visita era obligada por insistencia de los más pequeños.

“Pues estos niños querían venir desde ayer, así que hay que consentírselos”.

Pese a la falta de sol, el calor se hizo presente, lo que animó a más personas a meterse al agua.

“Como quiera se antoja meterse, hace calor y pues a disfrutar”.

Incluso, algunos destacaron que la temperatura del agua no fue impedimento.

“El agua está helada, pero está padre”.

Durante la jornada, el parque cuenta con la presencia de elementos de la Cruz Roja para atender cualquier emergencia que pudiera surgir.

Personal del lugar estima que alrededor de 5,000 personas visiten las instalaciones a lo largo del día.