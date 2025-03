Negociarían presidencia de Samuel en la Comisión Ambiental

"Tenemos que hacerlo un organismo completamente autónomo, o donde no sea controlado por el Ejecutivo y donde no tengan mayoría para la toma de decisiones, nosotros estamos dispuestos a avanzar, ya sea con el organismo autónomo, insistiré con el propio titular de la Secretaría, tendremos que encontrar un punto medio, definitivamente tendrá que ser un organismo donde no tengan la facultad de tomar todas las decisiones y que sean decisiones colegiadas y que no tengan la mayoría a la presencia de funcionarios del Estado.

"Necesitamos fortalecer mucho con el tema de especialistas en salud, de especialistas en la materia de las universidades, también debe estar el sector empresarial, obviamente funcionarios del ejecutivo estatal, y federal, presencia Alcaldes y también la presencia de Legislativo, deberemos de ser un cuerpo colegiado de la toma de decisiones y que también es este organismo", dijo Carlos de la Fuente.