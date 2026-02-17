Necesita bebé regio apoyo para cirugía en España

Mikel García, de dos años y con Síndrome de Caroli, necesita una cirugía urgente en España. Su familia recauda fondos en Guadalupe para salvar su vida

Con el tiempo en su contra el bebé Mikel García y su familia recorren diariamente las calles del municipio de Guadalupe buscando recursos para una vital cirugía que el pequeño necesita hacerse en España.

A sus dos años ya pasó tres veces por el quirófano debido a la rara enfermedad que padece: el Síndrome de Caroli.

Tanto sus riñones como su hígado miden lo mismo que los de un preadolescente, por lo que necesita recibir trasplantes de los tres órganos.

El problema es que podría no tener el tiempo para que se realicen, ya que por el padecimiento sufre peligrosos sangrados que solo esa cirugía en Europa los reduciría.

“Puede llegar un momento en que los médicos ya no puedan detener sus hemorragias y pueda ser trágico.

“Ahorita tenemos solamente seis meses para hacerle la cirugía y así ganar algo de tiempo para realizar los trasplantes”, compartió Perla García, madre del pequeño.

La ventana de esperanza que representa esa operación se ve reducida por la falta de recursos de la familia.

Y es que, aunque una fundación se hará cargo de los honorarios médicos, los traslados y estadía hospitalaria no están cubiertos.

El complicado panorama, sin embargo, no detiene a esta familia de la colonia Dos Ríos, pues junto con su vecinos están recolectando fondos.

“Él es la luz de mis ojos, además es un niño muy querido y apreciado por toda la gente porque no es travieso, es muy tranquilo.

“Yo quisiera que tuviera una calidad de vida, porque están yendo a los hospitales es muy difícil para él, me gustaría una vida normal como la de cualquier niño”, platica la mamá del bebé.

La familia designó un número de contacto para las personas que deseen ayudarles en su lucha: 81 13 90 80 21.

“No pedimos gran cantidad, el hecho de que nos donen un peso o dos pesos pudiera representar que podamos reunir el dinero para costear lo de la cirugía y, en un futuro, llegar a realizar los trasplantes”, invita la mujer.