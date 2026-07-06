Navega la imaginación en Foro Cultural Parque del Agua

La puesta en escena relató la historia de Rafael y su inseparable compañero Candelario, quienes, tras el naufragio de su embarcación, quedan a la deriva

Un libro gigante "navegó" frente a decenas de familias que acudieron al Foro Cultural del Parque del Agua, donde la compañía Sandunga Foco Teatro presentó un espectáculo de títeres, música y participación del público como parte de las actividades gratuitas del Pabellón "Cultura y Tradición de Nuevo León".

La puesta en escena relató la historia de Rafael y su inseparable compañero Candelario, quienes, tras el naufragio de su embarcación, quedan a la deriva sobre un peculiar libro gigante.

Durante el viaje, Rafael descubre que ha olvidado las historias y fantasías de su infancia por dedicar su vida únicamente a los libros de negocios.

Con títeres, acordeón, guitarra y dinámicas con los asistentes, la obra transmitió un mensaje sobre el valor de la lectura y la imaginación, recordando que los libros no solo contienen palabras, sino también historias capaces de fortalecer los vínculos entre las personas.

Estas actividades forman parte de la programación cultural del Pabellón "Cultura y Tradición de Nuevo León", que permanecerá abierta con acceso gratuito hasta el 19 de julio, con el objetivo de promover las tradiciones, el arte y la identidad del estado.

Como parte de la jornada, también participó una agrupación musical fundada en 2023 por Francisco Esteban, David Cortés, Lucero Alvarado y Gustavo Villegas, quienes presentaron una propuesta que fusiona la orquestación clásica con la música popular contemporánea.

El ensamble combina instrumentos de orquesta con la fuerza de una big band y el uso de sintetizadores, creando un estilo influenciado tanto por las tradiciones musicales mexicanas como por las tendencias sonoras actuales.