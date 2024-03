Natalia García: 'es solo trabajo, pero apoyo al movimiento'

Yo creo que no pasa nada, no hay ningún problema, al final del día estamos limpiando no sólo las mujeres, también los hombres … se limpia, todo, no pasa nada, el monumento ahí va a seguir estando, lo que ya no están son las mujeres desaparecidas.

También limpiamos el año pasado y te soy bien honesta, no tenemos ningún problema, seguiremos estando aquí para limpiar todos los 9 de marzo. Al final del día es trabajo y apoyamos el movimiento, dijo.