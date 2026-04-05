Narra calvario víctima de 'Tía Paty' en redes

La afectada relata que un pleito por un cajón de estacionamiento desencadenó un calvario para ella y sus seres queridos en las redes

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Más allá de influencers, empresarios, y otras personalidades de alto perfil, los presuntos extorsionadores detrás de las redes sociales de “La Tía Paty” tenían también como blanco a la ciudadanía promedio.

Alejandra García, una vecina de Monterrey, es una de las tantas víctima de la información falsa que habrían difundido Astrid “N” y César “N” en sus páginas de chismes.

En entrevista para INFO7, la afectada relata que un pleito por un cajón de estacionamiento desencadenó un calvario para ella y sus seres queridos.

Y es que, cuenta, en mayo de 2025 una madre de familia de la escuela frente a su vivienda obstruyó su cochera y al solicitarle que retirara el vehículo comenzó una discusión.

“Mi hijo le pidió a esta señora que dejara el espacio libre”, narra, “se hicieron de palabras y a los minutos llegó la Policía.

“Después empiezan a llegarle mensajes a mi hijo diciendo que en grupos de la Tía Paty publicaron que él salió con un arma larga y que se metió hasta el kínder asustando a todos los niños”.

Durante el incidente, al encontrarse ninguna pistola, el joven no fue detenido, sin embargo, los problemas para la familia apenas iniciaban.

“En esas páginas publicaron la foto de nuestro domicilio, dieron la dirección completa, y ofrecían dinero a quien diera una foto de mi hijo y dónde encontrarlo, ofrecían $4 mil pesos”, recuerda.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, como parte del modus operandi, los administradores de “La Tía Paty” difundían información falsa compartiendo datos personales de las víctimas para extorsionarlos.

Las indagatorias sugieren que contactaban a los afectados solicitándoles fuertes sumas de dinero a cambio de retirar las publicaciones.

Los señalamientos contra su familia trajeron para Alejandra problemas de salud y un constante desconcierto.

“Yo me sentía mal, y mi hijo obviamente se siente señalado”, lamenta, “fue un susto por todas las calumnias, no dormíamos pensando que iban a venir a la casa a quemarla o algo”.

Con capturas en mano, la afectada relató que, ante la constante presencia policial tras el incidente, la misma madre de familia que comenzó el altercado solicitó en grupos de la comunidad estudiantil que no se compartiera más los datos del joven.

“Gracias a Dios corrimos con suerte de que no pasara a más, pero hasta la fecha seguimos pagando las consecuencias de estar en la boca de todos porque mucha gente se quedó con la imagen de que sí había un arma”, comparte.

Los administradores detrás de la Tía Paty, hoy dos de ellos en prisión preventiva, operaban a través de Instagram, Facebook, TikTok, y Telegram.