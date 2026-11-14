'Nadie tiene la puerta cerrada en MC': Baltazar Martínez

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano señaló que evaluará todos los perfiles para las elecciones de 2027 sin descartar a nadie.

Aunque destacó que Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno, anunciara su interés por competir por la alcaldía de Monterrey, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, aseguró que nadie tiene la puerta cerrada para participar.

Cuestionado sobre si Flores Serna será el candidato del partido por Monterrey, el líder emecista dijo que el instituto evaluará cada perfil y hasta el momento no se ha descartado una candidatura.

"Hay un trabajo previo como cualquier instituto político de perfiles que hemos estado viendo, evaluando, haciendo mediciones, sin embargo, hoy por hoy nadie la puerta cerrada, nadie está descartado de ninguna candidatura", expresó. "Aquí hay la oportunidad, cada quien es libre en su persona, pero nunca vemos mal que alguien levante la mano para una posición".

El miércoles, Flores se destapó para contender por la alcaldía de Monterrey en las elecciones de 2027 y aseguró que no solamente buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano, sino que está convencido de que ganará la contienda.

"El Secretario oficialmente no se ha acercado con nosotros en Movimiento Ciudadano a externar, a buscar el proceso interno, a preguntar, fue un destape apenas ayer (el miércoles) pienso que lo va a hacer en los próximos días", indicó. "Ahí buscaríamos platicar con los dos perfiles que tenemos o tres o cuatro, los que se lleguen a apuntar para Monterrey, platicaremos con ellos, llegaríamos a un consenso, estableceríamos criterios y abierta la precampaña".

La dirigencia estatal informó que el 9 y 10 de diciembre se realizarán los registros para quienes busquen participar por ayuntamientos, diputados locales y gubernatura.

La validación de los registros se realizará el 12, para que a partir del día 13 puedan iniciar las precampañas.