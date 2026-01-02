Nace primera bebé de 2026 en el Materno Infantil

La pequeña Nicole llegó al mundo minutos después de iniciar el año en el Materno Infantil. Conoce cómo fue su nacimiento y el estado de salud de madre e hija.

La pequeña Nicole se convirtió en la primer bebé nacida en 2026 dentro del Hospital Materno Infantil de Nuevo León, marcando así uno de los primeros acontecimientos que simbolizan el inicio del nuevo año en la entidad.

Eran las 12:20 de la madrugada del primero de enero cuando la recién nacida fue alumbrada, apenas minutos después de iniciar el año, en un momento que fue recibido con expectativa y emoción por el personal médico y su familia.

Condiciones de salud de la recién nacida

La bebé pesó 3 kilos con 500 gramos, midió 52 centímetros y fue reportada en perfecto estado de salud, de acuerdo con el reporte médico emitido tras el parto.

Su madre, Daniela Arrón, vivió una gestación y parto complicados; sin embargo, el proceso concluyó de manera favorable gracias a la atención médica recibida dentro del nosocomio.

“Sí se batalló para que saliera la niña, pero los doctores me animaron mucho. “El nombre de ella lo escogimos porque mi esposo se llama Nicolás, y pues ella Nicole para que combine con él”, platicó la madre.

Atención y acompañamiento del Hospital Materno Infantil

Como parte del acompañamiento institucional, la pequeña recibió por parte del Hospital Materno Infantil un kit con juguetes, pañales y otros artículos útiles para sus primeros días de vida.

“Cada bebé que llega es una señal de que el universo y Dios siguen confiando en nosotros, y empezar el año recibiendo nuevas vidas es algo que nos llena de mucha satisfacción al Hospital”, expresó Diego González, secretario Técnico del Materno Infantil.

Tanto la pequeña Nicole como su mamá permanecerán en observación durante todo el día primero de enero, en espera de recibir su alta médica este viernes dos, de acuerdo con lo informado por el personal del hospital.