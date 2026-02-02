Nace jirafa hembra en Bioparque Estrella y suma 15 ejemplares

'El parto duró aproximadamente una hora y media. Estuvimos al pendiente en todo momento': dijo David Segovia, portavoz del parque

Bioparque Estrella celebró esta semana el nacimiento de una jirafa hembra, un hecho que fortalece los esfuerzos de reproducción y bienestar animal dentro de la institución.

Nace una nueva jirafa en Bioparque Estrella

La cría llegó al mundo sana y fuerte y se convirtió en la integrante número 15 de la familia de jirafas que habita en el parque, marcando un hito en los programas de conservación.

¿Dónde y cómo fue el nacimiento?

David Segovia, portavoz del parque, confirmó que el parto ocurrió en el recinto Mirador, un espacio equipado con tecnología especializada para garantizar la supervivencia de las crías.

“El parto duró aproximadamente una hora y media. Estuvimos al pendiente en todo momento y, afortunadamente, no se necesitó ninguna intervención externa”.

Cuidados especiales para la recién nacida

Para proteger a la jirafa recién nacida de las bajas temperaturas que se registran en el estado, el recinto cuenta con un sistema de doble calefacción central, lo que permite mantener un ambiente cálido y estable durante sus primeros días de vida.

Esperanza para la conservación de la especie

Este nacimiento representa una buena noticia para la biodiversidad, ya que las jirafas enfrentan amenazas como la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural.

Con esta cría, la familia de jirafas en Bioparque Estrella asciende a 15 ejemplares. La especie está catalogada como amenazada o en peligro de extinción, por lo que las reservas funcionan como santuarios clave para la preservación genética y el estudio científico.

“Se nota que esta especie está muy a gusto, ya que la reproducción se sigue dando de manera natural”.

¿Cuándo podrá verla el público?

La administración del parque invitó al público a seguir sus redes sociales oficiales. Aunque la cría se encuentra en un periodo de adaptación y cuidados preventivos, se espera que próximamente los visitantes puedan conocerla y verla crecer.