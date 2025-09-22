Nace electroruta de Transporte de Carga Nuevo León-Texas

Entre las acciones impulsadas por el gobernador Samuel García, se encuentra este proyecto que promete ser más económico pero con mayor eficiencia

Como parte del impulso de la electromovilidad en la entidad, la empresa Green Space E-Mobility anunció su proyecto de crear una Ruta Verde de Transporte de Carga entre Texas y Nuevo León.

“Con nuestra frontera Nuevo León - Laredo, Texas, como nexo y epicentro de esto, se busca conectar los dos más importantes polos de desarrollo económico de México y Estados, Monterrey y Dallas, consolidando la región Nuevo León - Texas como la mejor región para hacer negocios de América”, indicó Marco González, Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario.

La base del proyecto es el Tracto Camión marca Windrose, una unidad de última generación. Entre las ventajas de esta unidad se destaca el sistema de carga ultrarrápida, alto rendimiento y reducción de emisiones contaminantes.

De acuerdo con el Gerente General de Green Space E-Mobility USA, Horacio de la Torre, se iniciará el proyecto en el mes de noviembre con al menos cinco unidades. Afirmó que esta alternativa es factible monetariamente para el Estado.

“Todo esto no solo es para el bien del planeta, también es una opción económicamente muy favorable para las empresas que opten por transportar su mercancía en esta modalidad verde de carga”, añadió.

Mientras que el titular de Desarrollo Regional agregó que el Gobierno Nuevo León colaborará en la agilización de los trámites y la definición de la ubicación.