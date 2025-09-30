Nace bebé en instalaciones de Fuerza Civil en Escobedo

Personal médico de la corporación, compuesto por una doctora y una enfermera del Área Médica de Fuerza Civil, atendieron el parto de manera exitosa

En medio de una situación de emergencia, policías de Fuerza Civil fueron testigos y protagonistas de un momento lleno de vida y esperanza, tras el nacimiento de un bebé en las instalaciones del Campo Policial Número 1, ubicado en el municipio de Escobedo.

Aracely Rodríguez Sandoval, una joven madre que se dirigía al hospital acompañada de su padrastro, Óscar González Solís, comenzó con labores de parto antes de llegar a su destino.

Al percatarse de que estaban a pocos metros del destacamento policial, el acompañante decidió solicitar apoyo inmediato.

Personal médico de la corporación, compuesto por una doctora y una enfermera del Área Médica de Fuerza Civil, atendieron el parto de manera exitosa dentro del campo policial.

Tras el nacimiento del bebé, madre e hijo fueron trasladados en una ambulancia institucional al Hospital Metropolitano, donde continuaron con la atención médica especializada. Ambos se reportan estables.