Museos de Monterrey: Conoce los nuevos horarios y tarifas

De acuerdo con un comunicado, la medida busca fortalecer la operación, conservación y oferta cultural de ambos recintos.

Los museos de Historia Mexicana, del Noreste y del Palacio anunciaron que, a partir del 15 de enero de 2026, actualizarán los horarios y tarifas de acceso en el Museo de Historia Mexicana y el Museo del Noreste. La medida busca fortalecer la operación, conservación y oferta cultural de ambos recintos.

La entrada general será de 60 pesos, mientras que estudiantes y maestros con credencial vigente pagarán 30 pesos, con acceso a ambos museos durante el mismo día. Se mantiene el acceso gratuito los domingos, así como para menores de 12 años, personas con credencial INAPAM, miembros del ICOM y personas con discapacidad con acreditación oficial. El Museo del Palacio continuará con entrada libre.

Los museos funcionarán de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 10:00 a 20:00 horas.

Para más información, las autoridades invitan a consultar las redes oficiales: @3museos.