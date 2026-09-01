Museo del Palacio festeja su 20 aniversario en Monterrey

Los asistentes disfrutaron de la presentación de un mariachi y un grupo de baile folclórico, como parte de las actividades conmemorativas

El Museo del Palacio, ubicado en el interior del Palacio de Gobierno de Nuevo León, celebró este domingo su 20 aniversario con música, baile y un pastel para los asistentes.

El recinto abrió sus puertas el 30 de agosto de 2006 y, desde entonces, se ha convertido en un espacio dedicado a preservar y mostrar parte de la historia del estado.

Samuel García y Mariana Rodríguez encabezan la celebración

Durante el festejo estuvieron presentes el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, además de ciudadanos que acudieron a la celebración.

Los asistentes disfrutaron de la presentación de un mariachi y un grupo de baile folclórico, como parte de las actividades conmemorativas por las dos décadas del museo.

Invitan a conocer la historia de Nuevo León

Durante su mensaje, el gobernador Samuel García destacó la importancia del recinto para conocer el desarrollo de Nuevo León y sus distintas etapas históricas.

“Tenemos toda la historia del estado, cuando llega la industria a Nuevo León aquí está, los invitamos a todos al museo, que sean los primeros 20 de muchos años más”, señaló.

Al finalizar su mensaje, el mandatario invitó a la ciudadanía a visitar los museos de la ciudad, con el objetivo de continuar fomentando el interés por la historia y la cultura entre las nuevas generaciones.