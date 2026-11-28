El acceso a la Explanada del Museo de Historia Mexicana abrirá a partir de las 17:00 horas y la entrada al evento será totalmente gratis

El Museo de Historia Mexicana informó que, debido a un ajuste en su programación, el tradicional encendido del pino 2026 se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a las 18:30 horas.

Tras el encendido, el público podrá disfrutar de la pastorela El ermitaño.com, de Miguel Sabido, una puesta en escena que combina humor, música y tradición con el propósito de acercar a las familias al espíritu navideño.

El acceso a la Explanada del Museo de Historia Mexicana abrirá a partir de las 17:00 horas y será de entrada gratuita.

Como parte de la jornada y el ajuste programático, el recinto informó que el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio suspenderán actividades y cerrarán sus puertas a las 14:00 horas.

Finalmente, la institución agradeció la comprensión de los asistentes y extendió la invitación a las familias para sumarse a esta celebración decembrina.